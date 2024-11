Chiudiamo la conferenza stampa? Spalletti: "No, prima si fanno i complimenti a Sinner..."

Prima di concludere la conferenza stampa, senza alcuna domanda sul tema, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha voluto fare i complimenti a Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo che ieri sera a Torino - mentre gli Azzurri battevano il Belgio a Bruxelles - ha avuto la meglio di Medvedev 6-3 6-4 e ha staccato il pass per la semifinale delle ATP Finals concludendo al primo posto il suo girone: "Chiudiamo la conferenza stampa? No, non chiudiamo - ha detto Spalletti -. Facciamo i complimenti a Sinner, è una roba da guardare, da seguire, e poi come ho detto l'altro giorno nel tweet che gli ho fatto la perseveranza ha scelto lui come predestinato, ha un talento incredibile. Tutti si va a parlare di Sinner come uno che non molla un centimetro, che lavora dalla mattina alla sera, ma poi ha un talento incredibile e quindi gli si fanno i complimenti".

Sulla prestazione dell'Italia, Spalletti ha aggiunto: "I ragazzi sono stati bravi, il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po' di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, in campi del genere diventa fondamentale tenere palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo. Quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma sono stati dei leoni".