Ciò che servirà al nuovo Milan, il procuratore Acri: "Necessario ristrutturare non solo la difesa. Dietro due giocatori importanti"

Intervenuto durante il consueto appuntamento "Piazza Affari" A TMW Radio, il procuratore Alessandro Acri ha parlato così di diversi temi riguardanti soprattutto il mercato estivo del Milan. Questo un breve estratto delle sue dichiarazioni:

Che cosa serve ai rossoneri?

“Penso che il Milan debba ristrutturare completamente non solo la difesa. Dietro servono due giocatori importanti. Primo motivo per la carta d’identità e il secondo per diventare più competitivi”