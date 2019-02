Colombo a MN: "Il ritorno di Maldini è stato molto importante, anche Leonardo e Gattuso sono una motivazione in più per i ragazzi"

Angelo Colombo, intervenuto a MilanNews.it, ha parlato di Maldini, Leonardo e Gattuso: "Il ritorno di Maldini, che ha fatto la storia del Milan, è stato molto importante. Ha bisogno di tempo perchè è un ruolo nuovo per lui, ma già solo la sua presenza e quella di altri grandi ex rossoneri come Leonardo e Gattuso sono una motivazione in più per i ragazzi, soprattutto per i nuovi".