Compagnoni: "Fatico a definire il reale valore di Paquetà e Piatek"

Maurizio Compagnoni, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan e ha espresso il suo parere su Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek: “Ancora fatico a definire il reale valore di Paquetà e Piatek e se siano giocatori da Milan. Sono stati pagati 85 milioni coi bonus in due (35+10 Paquetà e 35+5 Piatek) e poi il compito di Pioli è complicato non perché Pioli non sia all’altezza, perché lo ha dimostrato nella sua carriera, ma perché nonostante abbia un contratto di due anni, dal punto di vista della squadra è un traghettatore. Per me sarà fondamentale il prossimo mese, perché se Pioli in 5 partite dovesse infilare 4 vittorie ed 1 pareggio può cambiare tutto e non solo a livello di classifica, ma perché nella mente dei giocatori può entrare un pensiero del tipo ‘Sì, questo allenatore sta facendo bene, sarà l’allenatore anche il prossimo anno’ e può cambiare tutto, non perché lo facciano apposta, ma si sa, nei grandi club con un traghettatore le cose non vanno mai molto bene.”