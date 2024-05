Il Marsiglia si attiva per Paulo Fonseca. Nel mirino anche Sarri, Italiano e Galtier

Che il Milan sia sulle tracce di Paulo Fonseca non è assolutamente una novità, ma il club italiano non è l'unico che starebbe valutando il profilo dell'allenatore portoghese in vista della prossima stagione.

Stando a quanto raccontato negli scorsi giorni, infatti, a fare concorrenza al Diavolo per l'ex Roma ci sarebbe il Marsiglia, che al termine di questo campionato si separerà con ogni probabilità, salvo incredibili colpi di scena, da Gasset. A differenza del Milan, però, che continuerebbe a prendere tempo e preferire, per il momento, altri profili, Conceiçao su tutti, il Marsiglia sembrerebbe essere la più convinta di tutte di Paulo Fonseca.

A conferma di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Footmercato, l'OM si sarebbe attivato per raggiungere un accordo con l'allenatore portoghese in vista della prossima stagione. La concorrenza del West Ham e dello stesso Milan potrebbe però risultare essere comunque un ostacolo nei piani e nelle strategie del club di Longoria, che in alternativa a Fonseca starebbe valutando Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Christophe Galtier.