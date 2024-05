Marchetti: "Il profilo in primo piano per la panchina del Milan è adesso Conceiçao"

Nel pomeriggio di Sky Sport 24, il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto futuro della panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Il profilo in primo piano per la panchina del Milan è adesso Conceiçao, col quale sono state fatte delle chiacchierate, degli approfondimenti, come già lo erano stati fatti per Lopetegui. In realtà, poi, si è arrivato all'ultimo step, col contratto in tasca, ma non è stato controfirmato difatto, nonostante ci fosse accordo su tutto e piacesse alla parte tecnica. Conceiçao è un allenatore che risponde alle caratteristiche che il Milan sta cercando, così come Fonseca. Sono due portoghesi, forse questa è una casualità, ma sono due allenatori che però nel corso della carriera, con percorsi diversi, perché Fonseca più esteta, Conceiçao forse più pratico, però hanno coniugato quello che oggi il Milan cerca nell'allentare. Oggi cercano un allenatore sicuramente giovane, con una mentalità "moderna", che possa essere molto vicino alle idee della proprietà, quindi anche nel discorso della comunicazione, andare sempre uniti verso la stessa direzione, che sappia, in qualche modo, investire, e quindi e far fruttare gli investimenti della società, andando a vincere e però valorizzando quei giocatori lì. I portoghesi perché lo sanno fare? Perché il campionato portoghese è stato da prima del campionato italiano, uno di transizione, dove venivano scoperti dei giocatori per poi essere venduti. Oggi l'Italia è un po', magari di livello superiore, ma u po' un campionato di transizione. Prendiamo dei giovani, bravi, o dei giocatori bravi, cerchi di intergrarli nel tuo contesto, cerchi di vincere con loro e speri poi che ti venga un club di Premier League che te li compri a 100 milioni di euro".

Marchetti ha poi continuato: "Conceiçao ha vinto, ha vinto parecchio in Portogallo in questi anni. Ci sono dei giocatori che sono venuti fuori dal Porto che è una società che sa vendere. Uguale Fonseca. Magari ha vinto meno, ma non a caso il Lille è una di quelle squadre che ha fatto del Transfermarket il proprio core business. Particolare da non sottovalutare: il Lille è una società che gravita nell'orbita Elliot, come ha gravitato il Milan. ed oggi buona parte del CdA del Milan è riconducibile anche alla vecchia proprietà. Per cui è un allenatore, un professionita (Fonseca n.d.r.) che conosco molto bene, e basta che comunque basta che alzano il telefono ed imparano a conoscerlo subito".