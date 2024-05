MN - Santacroce: "Bayern o Milan per De Zerbi? All'estero sarebbe più facile, ma il Milan è il Milan"

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Milan o Bayern Monaco: cosa suggeriresti a De Zerbi per il proseguo della sua carriera?

"E' una scelta molto difficile, anche perché sicuramente sono due realtà enormi. Perciò a Monaco avrebbe sicuramente più la serenità magari del lavorare non in un ambiente come quello italiano dove sei messo molto sotto pressione da chiunque. Quindi lo stare all'estero è una cosa che facilita quasi sempre gli allenatori italiani, che vengono massacrati qua. Però so che il Milan è il Milan. E' una realtà incredibile, penso che sia uno dei sogni un po' di tutti gli allenatori. Quindi come squadra fa parte di quelle poche, di quel gruppo ristretto dove è difficile dire di no".