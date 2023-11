Con il Psg gara della svolta? Pioli: "Per la Champions assolutamente sì. Non possiamo sperare nei risultati delle altre"

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg ha risposto alla domanda se la gara di domani sera sarà già una svolta nella stagione rossonera. Le parole del tecnico: "Se parliamo della Champions, assolutamente sì. Non possiamo più sperare nei risultati positivi delle squadre avversarie. Sarà difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello. Possiamo fare una grande partita perché ho dei giocatori forti e abbiamo le idee giuste per metterli in difficoltà"