Di Canio controcorrente: "Sostituto Pioli? Non credo che Conte sia adatto alle caratteristiche del Milan"

vedi letture

Durante il consueto appuntamento con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo Paolo Di Canio ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera, andando contro controcorrente rispetto al pensiero popolare. Queste le sue dichiarazioni.

"Chi per la panchina del Milan? Io credo che quello non adatto per le caretteristiche, perché secondo me fa vendere subito due giocatori al Milan, si fa prendere 160/170 milioni e poi fa la squadra come decide lui, è Antonio Conte".