Trevisani: "Si fa passare Pioli per uno scemo, ed è questa la cosa che non mi sta bene nel giudizio dei tifosi del Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha spezzato una lancia a favore di Stefano Pioli difendendone soprattutto il lavoro a fronte delle innumerevole critiche che gli sono state rivolte in questi ultimi delicati 10 giorni. Queste le sue dichiarazioni.

"Qua si fa passare Pioli per un coglione, ed è questa la cosa che a me non sta bene nel giudizio dei tifosi del Milan. Mille cose ha sbagliato, e lo abbiamo detto a più riprese, ma il fatto che abbia commesso questi errori non lo rende lo scemo del villaggio come viene trattato dai tifosi del Milan da mesi. E' questa la cosa che io non tollero, accetto e non posso mai far passare. Il tifoso del Milan pensa di avere Gullit, Rijkaard e van Basten, ma so tempi andati, okay? Il Milan che è più vicino prima di Pioli, non aveva top player né una classifica bella, ed oggi sputano sul secondo posto che 5 anni fa avrebbero pagato di tasca loro per avere".