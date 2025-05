Conceiçao come Ancelotti nel 2007? L'esempio non è così utopico: il dato eloquente

E' il grande giorno! Milan e Bologna si affronteranno questa sera, alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. In palio c'è la Coppa Italia, trofeo che nella bacheca rossonera manca dalla stagione 2002/2003. Dopo il successo di San Siro (3-1) qualche giorno fa, il Milan di Sergio Conceiçao vuole bissare nuovamente la vittoria contro il Bologna, questa volta portandosi a casa una coppa.

NUMERI OPTA

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 6 gennaio contro l’Inter, il Milan potrebbe vincere due trofei in una singola stagione per la prima volta dal 2007/08 (Supercoppa Europea e Mondiale per Club in quel caso). Inoltre, il Milan ha vinto quattro match consecutivi tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione: l’ultima volta che i rossoneri avevano ottenuto almeno quattro successi di fila risaliva al periodo tra marzo e aprile 2024 (sette in quel caso).