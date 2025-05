Milan-Bologna, Mariani con due pesi e due misure: manca il rosso a Ferguson!

Fine primo tempo ad alta tensione all’Olimpico a causa delle decisioni dell’arbitro Mariani. Il fischietto, autore di quarantacinque minuti non proprio al top come richiederebbe una finale, è stato protagonista di due episodi che potrebbero indirizzare la partita. Al minuto numero 43’, Leao scappa in velocità, ma Ferguson entra diretto sulle gambe del portoghese all’altezza della panchina del Milan, che scatta tutta in campo. Né Mariani né il Var ravvisano gli estremi per il rosso diretto al centrocampista del Bologna, ma le immagini testimoniano come la scivolata sia ampiamente fuori tempo e sull’uomo, con la possibilità di fare davvero male a Leao. La discriminante è che non ci sarebbe stato un impatto atto a mettere in pericolo l'incolumità di Leao. Pochi istanti prima, Beukema allarga il gomito prendendo in faccia Gabbia, ma anche qui tutto va in prescrizione.

Due giri d’orologio e il Milan va in break a centrocampo con Jovic che apre la linea di corsa a Pulisic. L’americano prende posizione su Ferguson che lo stende. Tutti si aspettano il fallo a favore del Milan, visto anche il metro di giudizio usato per i contatti tra Tomori-Ndoye e Fofana-Castro, ma inspiegabilmente Mariani lascia andare e fa scattare le proteste di Pulisic. Che viene ammonito dal fischietto di Aprilia.

Dopo il duplice fischio, Leao, Tomori, Pulisic, Emerson Royal e capitan Maignan si sono avvicinati a Mariani per protestare, ma è arrivato Alessandro Florenzi a portare via i compagni di squadra, invitandoli a lasciar perdere e ad andare negli spogliatoi per rimanere concentrati sulla partita. La Curva Sud, dopo le decisioni di Mariani, non ha fatto mancare cori di dissenso verso l’arbitro della partita.