Massara: "Al Milan non esiste programmazione. Fossi tifoso sarei terrorizzato"

Il Milan perde indegnamente la finale di Coppa Italia 1-0 contro il Bologna e mette finalmente a nudo tutte le sue mancanze enormi mostrate in questa stagione che partono dalla testa, dalla proprietà e dalla dirigenza, e che ricadono a grappolo su tutti gli altri protagonisti di una stagione che - oggi si può dire senza se e senza ma - è un fallimento. Nel post partita andato in onda su Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista Dario Massara che ha dato la sua opinione.

Le parole di Dario Massara: "Dopo un anno del genere, devi senza dubbio rifondare. Al Milan non esiste programmazione: né quest'anno né sembra esistere per l'anno prossimo. Se fossi un tifoso del Milan sarei terrorizzato e per il direttore sportivo: sceglie Paratici ma non conclude; incontra Tare ma sembra non lo voglia perché sennò lo avrebbe già preso; pare voglia D’Amico ma l’Atalanta non se ne priva… Al Milan non si capisce chi fa cosa, chi decide, chi mette l'ultima parola. Un clima di caos costante che in maniera stra evidente incide sul campo. Stasera non si è vista una squadra che approccia una finale che poteva essere un salva-stagione: ti sei presentato in campo con poco mordente. Chi c’è non è riuscito a trasferire i valori del Milan che sono enormi".