Romano: "Nelle ultime 24 ore contatti con gli agenti di Hojlund. C'è anche il Napoli"

Aggiornamenti sulla trattativa Hojlund che arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco le sue parole al suo canale YouTube:

"Nelle ultime 24 ore il Milan ha avuto contatti con gli agenti di Hojlund e restano in attesa di risposte. Mentre il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la volontà del giocatore è quella di avere una sensazione magari non scritta, ma un gentlemen agreement che lo porti ad essere riscattato al termine della stagione, perché non vorrebbe ritrovarsi il 1° luglio al Manchester United e fuori dal progetto. Non dimentichiamo anche le chiamate del Napoli che vanno avanti da un paio di giorni".