Romano: "Nelle ultime 24 ore contatti con gli agenti di Hojlund. C'è anche il Napoli"

Romano: "Nelle ultime 24 ore contatti con gli agenti di Hojlund. C'è anche il Napoli"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:19News
di Gaetano Mocciaro

Aggiornamenti sulla trattativa Hojlund che arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco le sue parole al suo canale YouTube:

"Nelle ultime 24 ore il Milan ha avuto contatti con gli agenti di Hojlund e restano in attesa di risposte. Mentre il Manchester United ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la volontà del giocatore è quella di avere una sensazione magari non scritta, ma un gentlemen agreement che lo porti ad essere riscattato al termine della stagione, perché non vorrebbe ritrovarsi il 1° luglio al Manchester United e fuori dal progetto. Non dimentichiamo anche le chiamate del Napoli che vanno avanti da un paio di giorni".