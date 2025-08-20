Tutto su Victor Boniface: chi è l'attaccante che vestirà la maglia del Milan

Il Milan sta per chiudere la trattativa per Victor Boniface. Affare che si farà in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni. E così i rossoneri avranno la punta tanto cercata. Un nome a sorpresa, anche se in passato l'accostamento al Diavolo c'era stato. Scopriamo di più sul giocatore:

LE CARATTERISTICHE

Alto 190 cm per 85 kg, Boniface fa della forza fisica la sua arma migliore. Nonostante la stazza ha comunque una discreta velocità e un buon palleggio. Molto bravo spalle alla porta, sa giocare con la squadra e sa creare spazi. E davanti ha il killer instinct del vero numero 9. Destro di piede, sa tuttavia calciare e anche bene col sinistro. Nella macchina perfetta di Xabi Alonso al Leverkusen era colui che finalizzava la grandissima mole di gioco della squadra.

L'INFANZIA IN NIGERIA

Nasce a ridosso di Natale, il 23 dicembre 2000, cresce di fatto in una base militare, col nonno ex soldato. La sua prima squadra è il Real Sapphire, inizia a essere convocato dalla nazionale nigeriana Under 17. Tramite un agente fa un provino prima col Valerenga, poi col Bodo/Glimt. E questi ultimi se lo assicurano.

COMPAGNO DI SQUADRA DI HAUGE

Il primo impatto con l'Europa è in uno dei posti più a nord dell'emisfero, praticamente uno shock per un nigeriano di 17 anni. Il 24 settembre 2020 è tra i giocatori presenti a San Siro per la partita contro il Milan, preliminare di Europa League. Entra in campo solamente al 90' mentre a mettersi in mostra per i norvegesi è Hans Petter Hauge, che verrà immediatamente acquistato dai rossoneri. Boniface si toglierà lo sfizio di vincere due campionati, prima di volare in Belgio. L'esperienza norvegese si chiude con 23 reti in 66 partite e due bruttissimi infortuni: rottura del legamento crociato che lo tiene fuori nel primo caso 6 mesi, nel secondo addirittura un anno.

AL SAINT-GILLOISE SI FA CONOSCERE IN EUROPA

L'approdo all'Union Saint-Gilloise nell'estate 2022 gli permette di fare lo step giusto di crescita. In Belgio resta un anno segna 17 reti, di cui 6 in Europa League diventandone a sorpresa il capocannoniere. La squadra si issa fino ai quarti di finale della competizione, venendo poi eliminata dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Boniface si fa notare, segnando un gol nella partita d'andata, terminata 1-1.

IL BOOM A LEVERKUSEN

Il club tedesco lo acquista nell'estate del 2023 non certo a prezzo di saldo: 16 milioni. Boniface si presenta in sede a firmare il contratto con la maglia di Robert Andrich, suo futuro compagno di squadra. La partenza è folgorante, segna a raffica e nelle prime cinque giornate stabilisce anche il record di tiri in porta. Dopo la pausa di dicembre il brusco stop per infortunio agli adduttori, quando torna è aprile e riesce a segnare 4 reti nella volata finale, laureandosi campione di Germania.

L'ULTIMA STAGIONE

Il 2024/25 è partito come la stagione precedenza, a razzo: 6 reti nelle prime 8 partite di Bundesliga. E colpisce pure in Champions, ne sa qualcosa il Milan: suo il gol con cui affonda il Diavolo il 1° ottobre. A metà novembre uno stop che gli fa saltare 8 partite. Quando torna, praticamente a febbraio, perde lo status di titolare. La sua ultima apparizione in gare ufficiali è il 20 aprile, gioca scampoli di partita contro il St. Pauli, poi salta le ultime 4 di campionato, due volte in panchina e due volte indisponibile.

