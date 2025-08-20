Il Milan non molla Vlahovic: si continua a lavorare per abbassare i costi negli ultimi giorni di mercato

Le cose per Rasmus Hojlund si starebbero complicando, anche perché nella corsa al danese si sarebbe inserito anche il Napoli di Antonio Conte, rimasto orfano di Romelu Lukaku. Nonostante questo, comunque, il Milan non molla la presa per l'ex Atalanta, anche se l'intenzione è quella di non allungare più di tanto i discorsi.

Riportano i colleghi del Corriere dello Sport che sono infatti previsti nuovi contatti con il Manchester United e Hojlund per capire quanto reale margine ci sia per chiudere la trattativa in tempi brevi. Altrimenti si andrà virerà su un altro profilo, che risponde al nome di Dusan Vlahovic.

Anche per quanto riguarda il serbo serve una grande opera di mediazione, dato che il Milan spera che la Juventus possa abbassare la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore e che lo stesso, allo scadere del calciomercato, accetti di dimezzarsi lo stipendio per trasferirsi in rossonero e tornare a giocare da protagonista.