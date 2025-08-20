Il Milan accelera per Hojlund: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni per sbloccare l'affare

Il Milan ha deciso di puntare su Rasmus Hojlund, sarà lui il nuovo numero 9 della formazione rossonera. O meglio, dovrebbe, perché è sempre cosa buona e giusta utilizzare il condizionale in trattative delicate come questa. Il discorso è semplice: senza più Abraham, Camarda e Jovic il Diavolo ha l'obbligo di riempire l'area di nuovi gol, e scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che proprio "obbligo" sarebbe la parola chiave dell'affare Hojlund.

Hojlund, il Milan accelera: ecco come si può sbloccare l'affare

Il Milan accelera per Hojlund dopo che il ragazzo ha aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Il danese ha però deciso di invertire il proprio senso di marcia dopo che la dirigenza rossonera avrebbe deciso di offrire l'acquisto definitivo dell'ex Atalanta a determinate condizioni.

E l'affare potrebbe sbloccarsi proprio a questa condizione, anche perché messo così può soddisfare non solo le richieste del Manchester United, ma anche del ragazzo stesso, che ha intenzione di ripartire una volta e per tutte dopo questa complicata esperienza inglese. La trattativa è dunque giunta ad un punto di svolta, visto che nei prossimi giorni, se non addirittura già oggi, sono previsti nuovi contatti non solo tra i due club ma anche con gli agenti del ragazzo. L'intesa potrà essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro, cifra che lo United chiede per necessitò di bilancio.