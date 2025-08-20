Boniface al Milan, i dettagli del diritto di riscatto: cifra che si aggira attorno ai 30 milioni

Ulteriori informazioni circa il possibile trasferimento di Victor Boniface al Milan che arrivano dal collega ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Si va per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro. I rossoneri hanno deciso di andare decisi sul nigeriano, dopo settimane di riflessione circa le condizioni fisiche del giocatore, che un anno fa ebbe un problema agli adduttori che gli fece saltare quasi tre mesi.

Il Milan ora sta avanzando nei dialoghi col club tedesco. Ci sarebbe anche un accordo verbale col giocatore e un'offerta ufficiale. Tutte le parti sono fiduciose di concludere in tempi brevi.

