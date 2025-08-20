Il presidente del Cagliari è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo

Il presidente del Cagliari è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:41News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo. Secondo la decisione, pubblicata oggi dalla Lega calcio, Giulini, "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose". L'episodio risale al 16 agosto all'Unipol Domus nel dopo gara di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Entella, vinta ai rigori dai rossoblù. (ANSA).