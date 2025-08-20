Il presidente del Cagliari è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo
MilanNews.it
(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo. Secondo la decisione, pubblicata oggi dalla Lega calcio, Giulini, "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose". L'episodio risale al 16 agosto all'Unipol Domus nel dopo gara di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Entella, vinta ai rigori dai rossoblù. (ANSA).
Pubblicità
News
Biasin sull'esordio stagionale del Milan contro il Bari: "È stato buono, infortunio di Leao a parte"
Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasfertadi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
4 Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Dusi (Tuttosport): "Boniface ha fatto vedere cose che possono fare in pochi in Serie A"
Accordo verbale tra il Milan e Boniface. Trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen, c'è fiducia di chiudere a breve
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com