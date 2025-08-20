MN - Dusi: "Boniface abbina fisico e tecnica. Difficile da contenere nell'uno contro uno"

vedi letture

Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Boniface-Milan, come valuti questo affare?

"Devo dire che a livello di costi non c'è alcun tipo di rischio, essendo un prestito con diritto di riscatto. Per quel che mi riguarda posso dire che nei primi sei mesi fatti a Leverkusen ha fatto vedere cose che offensivamente in Serie A possono fare solo 2-3 giocatori, nel suo ruolo".

Cosa ti colpisce di lui?

"È un giocatore che abbina fisico e tecnica. In progressione è notevole, davvero difficile da contenere nell'uno contro uno".