MN - Dusi: "Boniface abbina fisico e tecnica. Difficile da contenere nell'uno contro uno"
MilanNews.it
Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it
Boniface-Milan, come valuti questo affare?
"Devo dire che a livello di costi non c'è alcun tipo di rischio, essendo un prestito con diritto di riscatto. Per quel che mi riguarda posso dire che nei primi sei mesi fatti a Leverkusen ha fatto vedere cose che offensivamente in Serie A possono fare solo 2-3 giocatori, nel suo ruolo".
Cosa ti colpisce di lui?
"È un giocatore che abbina fisico e tecnica. In progressione è notevole, davvero difficile da contenere nell'uno contro uno".
Pubblicità
News
Biasin sull'esordio stagionale del Milan contro il Bari: "È stato buono, infortunio di Leao a parte"
Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasfertadi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
4 Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Dusi (Tuttosport): "Boniface ha fatto vedere cose che possono fare in pochi in Serie A"
Accordo verbale tra il Milan e Boniface. Trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen, c'è fiducia di chiudere a breve
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com