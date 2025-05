Cesari: "Gomitata di Beukema a Gabbia. Perchè il VAR non è intervenuto?"

Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto a Mediaset dopo la finale di Coppa Italia, ha commentato così gli episodi arbitrali, a partire dall'evidente gomitata rifilata dal giocatore del Bologna Beukema al rossonero Matteo Gabbia nel finale del primo tempo: "Minuto 42, cross dalla sinistra, c'è un contatto in area del Milan tra Beukema e Gabbia. La gomitata è un brutto gesto, dall'espressione facciale del giocatore si vede che è volontaria. Mariani non la può vedere, ma allora perchè il VAR non è intervenuto? Evidentemente non l'hanno ritenuta rilevante. Per me è l'arbitro di campo che dovrebbe giudicare se un colpo è rilevante o meno, non devono essere quelli del VAR".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025.

MILAN-BOLOGNA 0-1

Marcatori: 53’ Ndoye

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 62’ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (dal 62’ Joao Felix), Fofana (dal 88’ Chukwueze), Reijnders, Theo; Pulisic (dal 88’ Abraham), Leao; Jovic (dal 62’ Gimenez). A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (dal 76’ Calabria), Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 69’ Casale), Fabbian (dal 69’ pobega), Ndoye (dal 80’ Odgaard); Castro (dal 80’ Dallinga). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 38’ Tomori, 43’ Ferguson, 45’+2 Pulisic, 57’ Fabbian, 75’ Lucumi’

Recupero: 2’ 1T, 6’ 2T.