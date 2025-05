La moviola di Calvarese: "Beukema era da rosso su Gabbia"

Sconfitta indecorosa del Milan nella finale di Coppa Italia. Prestazione oscena dei rossoneri contro un Bologna che mette in campo più determinazione, aggressività e testa, vincendo 1-0. Fallimento della stagione che aveva nel trofeo nazionale l'ultima scialuppa di salvataggio per poter salvare una stagione che comunque era già di per sè sull'orlo del fallimento.

Ciononostante c'è da segnalare un episodio arbitrale che ha fatto andare su tutte le furie i giocatori rossoneri contro l'arbitro Maurizio Mariani. Mike Maignan e compagni hanno denunciato un colpo proibito con il gomito di Beukema su Gabbia a palla lontana, durante un corner per i rossoblù. Un gesto che, secondo Giampaolo Calvarese, ex arbitro, doveva essere punito con l'espulsione.

Questo quanto ha espresso Calvarese: "Per me sbaglia Meraviglia (secondo me un azzardo mandarlo al VAR in finale di Coppa Italia) che non interviene per un gesto molto più chiaro di quello di Kalulu su Castellanos come quello di Beukema su Gabbia. Il difensore del Bologna era da rosso"