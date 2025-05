Gabbia: "La gomitata di Beukema? Penso sia stata chiara, ma non cambia nulla in questo momento di delusone"

Matteo Gabbia ha parlato a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

Le difficoltà in uscita:

“Sappiamo che il Bologna pressa molto uomo su uomo, non crea difficoltà solo noi ma ha messo in difficoltà anche le migliori squadre. Potevamo e dovevamo fare meglio. In questi casi bisogna avere anche la forza di dire bravi agli altri”.

La gomitata di Beukema nel primo tempo:

“Non voglio commentare, è superfluo. C’è poco da aggiungere. Penso sia abbastanza chiaro, ma non cambia nulla in questo momento. Dovevamo pensare meglio alle cose tecniche di campo. Non toglie il fatto che dovevamo fare meglio e che questa sera sia stata una delusione non tornare a Milano con una coppa”.