Matteo Gabbia, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia persa per 0-1 dai rossoneri.

La delusione in spogliatoio.

"Difficile parlare con lucidità. Lo spogliatoio è molto deluso ed è normale. C'è tanto rammarico, c'è la consapevolezza di aver buttato via una occasione. Possiamo solo ora leccarci le ferite, non lasciarci andare come gruppo nelle ultime partite. Abbiamo trovato delle difficoltà in partita, si poteva fare meglio. Complimenti al Bologna".

Cosa non ha funzionato?

"Non siamo riusciti a creare molto ed è responsabilità di squadra, di tutti. Bisogna accettare ciò che successo e lavorare meglio: sembrano frasi fatte, ma sono le uniche cose che si può pensare e dire in una serata così".

Conceicao ha detto qualcosa?

"C'è tanto rammarico, clima non buono come normale che sia. Non abbiamo parlato di nulla e non è il momento di farlo".

Partita simbolo della stagione... Cosa è mancato?

"Difficile dare una risposta a questa domanda. La verità è che non siamo riusciti a dare probabilmente il nostro massimo per il livello che abbiamo in squadra. Stagione negativa, dovevamo fare di più e cercheremo di fare di più in futuro. Impegno e dedizione non mancheranno. Abbiamo tanta amarezza. Per tutto. Per i tifosi, per lo staff, per tutti. Non regalargli una gioia ci farà sentire male".

Oggi è mancato un regista, uno a cui affidarsi?

"Non dobbiamo affidarci a uno a cui diamo la palla e ci risolve i problemi, è un gioco di squadra. Dobbiamo prenderci responsabilità da squadra".

Termina qui la conferenza.