live mn Verso la finale di Coppa Italia: Jovic in vantaggio su Gimenez. Scaroni risponde a Boban

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao

18.14 - Con il fischio di inizio che si avvicina, si prepara a partire il corteo della Curva Sud, tifo organizzato rossonero, che a breve si muoverà verso lo stadio con i soliti cori dedicati alla squadra rossonera. Come anticipato ieri da MilanNews.it, oggi la Curva non avrà la possibilità di fare la coreografia all'ingresso delle due squadre in campo (leggi qui). I tifosi si scaldano con il celebre coro: "Da quand'ero piccolino". Guarda il video dell'inviato di MilanNews.it e rimani collegato per ricevere tutti gli aggiornamenti da qui all'inizio della partita: clicca qui.

17.55 - Paolo Scaroni presidente del Milan, uscendo dal Coni dopo l'assemblea di Lega, ha risposto così alle domande su Boban: "Cosa ha detto Boban? Dice che non so di calcio? Lui, parla di se stesso"

17.35 - La squadra arbitrale per il match di questa sera:

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: PERETTI – COLAROSSI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

AA RIS.: BRESMES

17.00 - Alle 21.00 ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia 2025. Tutto il ricco pre partita inizia alle ore 20.00 sul Canale 20 in chiaro, Mediaset Infinity e SportMediaset.it. La diretta della partita dalle ore 21.00, su Canale 5. In telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin, inviati Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Al termine del match, su Canale 5, studio post partita condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari. Tutte le dichiarazioni dei protagonisti, oltre al live testuale della partita, saranno su MilanNews.it come di consueto.

16.40 - Molti tifosi sono già nella zona del Foro Italico, ma i cancelli dello stadio Olimpico apriranno solo dalle 18. Dalle 16:30 circa ci sarà il ritrovo della Curva Sud e di tutti i 30mila tifosi milanisti accorsi a Roma

16.20 - Oggi, a livello personale, Tammy Abraham va a caccia anche del titolo di capocannoniere di Coppa Italia: il centravanti inglese guida la classifica con 4 reti all'attivo. Vicini a lui, che possono raggiungerlo o superarlo, ci sono l'attaccante del Bologna Dallinga (3) e il compagno rossonero Luka Jovic (2).

15.40 - Per quanto riguarda i bomber di Coppa, il capocannoniere di tutti i tempi è Alessandro Altobelli con 56 reti, seguito da Roberto Boninsegna a 48 e da Giuseppe Savoldi a 47. Tra i calciatori in attività invece guida la classifica Paulo Dybala con 13 reti, seguito da Ciro Immobile a 12. Poi Federico Chiesa a 11 e Gianluca Scamacca, Gianluca Lapadula e Dusan Valhovic a 9. Il capocannoniere della manifestazione del Milan è Gianni Rivera con 28 reti, mentre quello degli emiliani è Giuseppe Savoldi a quota 27.

15.20 - Arrivano aggiornamenti direttamente da Roma. Come appreso dalla nostra redazione, mattinata in ritiro per il Milan, che dopo una prima riunione tecnica attorno alle 12:45, ha effettuato il pranzo. Adesso i giocatori sono nelle loro stanze per il riposo pomeridiano. La partenza dall’hotel in direzione stadio Olimpico è prevista attorno alle 19.00.

14.50 - Per questa sera, attesi circa 30mila tifosi rossoneri all'Olimpico. Una spinta importante e fondamentale quella del pubblico rossonero, al seguito della squadra per una finale di Coppa italia che manca da più di 20 anni.

14.30 - Dove sarà possibile seguire la finale di Coppa Italia? Sicuramente non potete perdervi la nostra live testuale della partita!

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Ora: 21.00

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: Mediaset, Infinity

Web: MilanNews.it

14.00 - Gli ultimi aggiornamenti di Peppe Di Stefano, inviato Sky direttamente dal ritiro romano del Milan: "Per i rossoneri è stato un risveglio molto sereno questa mattina, non ci sono state attività di carattere fisico, solo qualche massaggio muscolare. Da segnalare una particolarità, ovvero c’è stata una passeggiata di Conceiçao, molto riflessiva e in pace qui nel parco vicino all'Hotel dove soggiorna la squadra. Ci sono pochi tifosi per ora, nel pomeriggio la partenza per lo stadio con 30mila rossoneri pronti a sostenere la squadra, per una finale e Coppa che sarebbe come ossigeno per il Milan".

13.45 - Il Milan disputerà la sua 13ª finale di Coppa Italia, l’ultima risaliva al 9 maggio 2018 (sconfitta 0-4 contro la Juventus); i rossoneri hanno alzato il trofeo solo in una delle ultime sei finali del torneo: nel 2002/03 (6-3 lo score totale nel doppio confronto contro la Roma). Questa potrebbe essere inoltre la sesta Coppa Italia vinta dal Milan nella sua storia

Amici ed amiche di MilanNews.it è finalmente arrivato quel giorno. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia Frecciarossa, che metterà in palio non solo il tanto ambito trofeo ma anche l'accesso diretto alla prossima Europa League. A fronte di questo la partita di oggi avrà un doppio valore per entrambe le squadre, con il Diavolo che punta a salvare la stagione, mentre i felsinei a scrivere una nuova pagina della loro storia dopo 51 anni. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Milan in vista di questa importantissima finale. Restate con noi!!!