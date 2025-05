Conceiçao tornato sorridente dopo l'ira di lunedì: il retroscena del CorSera

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di ieri alla vigilia della finale di Coppa Italia Sergio Conceiçao si è mostrato molto sorridente ai media, nonostante lunedì siano stati registrati dei momenti di "tensione" all'arrivo del Milan all'hotel ai Parioli dove sta osservando il ritiro per questo importante appuntamento.

Rivela infatti Il Corriere della Sera che il tecnico rossonero è andato su tutte le furie per via del parcheggio in retromarcia del pullman, manovra vietata dalle sue parti in quanto porterebbe sfortuna. In casi come questi bisogna curare ogni dettaglio, anche quello legato alla scaramanzia, fattore al quale Conceiçao è a questo punto molto legato.