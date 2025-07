Supercoppa prima di Natale: le partite del Milan a rischio rinvio

Anche in questa stagione il Milan disputerà la Supercoppa Italiana, lo farà da squadra campione in carica e grazie alla finale di Coppa Italia giocata a maggio. La competizione, come confermato da Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, si disputerà nel mese di dicembre: "Le date sono quelle comunicate, quindi 17-18 dicembre le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere il luogo".

Alla luce di queste date, è logico che - come successo l'anno scorso - una o due partite del Milan sono a rischio rinvio o anticipo. Nello specifico, se si va a consultare il calendario rossonero per la prossima stagione, le due gare interessate sono quella in casa contro il Sassuolo prevista per il weekend del 14 dicembre e quella in trasferta contro il Como calendarizzata nel fine settimana del 21. Gli accoppiamenti delle semifinali sono già decisi: il Milan, finalista di Coppa, sfiderà il Napoli campione di Italia; dall'altra parte l'Inter seconda in campionato, affronterà il Bologna vincitore della Coppa.