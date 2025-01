Conceiçao fiducioso: "Dopo la Juve abbiamo lavorato bene, ho buone sensazioni"

Ai microfoni di Prime Video, che oggi trasmetterà in diretta esclusiva la partita, il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha parlato così. Questo un estratto delle sue parole:

Qual è la prima cosa che chiede alla sua squadra? "Di essere squadra forte, solida. Una squadra che deve capire quando si deve sacrificare un po' di più a livello difensivo e nei momenti in cui abbiamo la palla capire cosa fare per superare lae fragilità degli avversari. Una squadra con gioia, con piacere di stare in partita. Coinvolgere anche i tifosi con la squadra: avere questa sintonia tra tifosi e squadra per me è molto importante

Sono sicuro che tra una settimana saremo un po' meglio di oggi, e la prossima saremo ancora meglio: sono sicuro. Vedo questa accettazione e il lavoro della squadra. In questi due o tre giorni in cui abbiamo lavorato dopo la Juve ho sentito questo e ho buone sensazioni".

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER