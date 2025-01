Conceiçao: "Se vogliamo essere intensi serve essere al top. E a oggi ci manca qualcosa"

Sergio Conceiçao ha parlato al termine della partita contro il Como. Ecco le sue parole a DAZN:

Cosa la preoccupa a livello di prestazione?

"Partita difficile contro una bella squadra, bravi giocatori e bravo allenatore. Non è facile giocare qua. Si vede, le statistiche della partita sono uguali. Loro hanno avuto occasioni, noi anche. Non possiamo permettere tanto all'avversario, dobbiamo essere più solidi, compatti, aggressivi. I duelli nella partita sono costanti, sono uno dietro l'altro e noi dobbiamo essere molto più presenti. Il Milan non può permettere a un avversario di avere 5-6 occasioni da gol e si comincia su questa base. Perché per vincere le partite serve solidità".

Milan poco dinamico e a livello difensivo non c'era un blocco unico

"È proprio così. Parlavo di quella compattezza che dobbiamo avere in partita e su questo è solo video e lavagna perché il lavoro sul campo non è possibile perché dobbiamo giocare e recuperare, giocare e recuperare. Non è una scusa, ma è così".

C'è anche un tema fisico? Si sono fatti male Pulisic e Thiaw

"Anche Morata, aveva un po' di fastidio a livello muscolare e abbiamo deciso di non rischiarlo. Stiamo valutando tutto a livello di lavoro, dobbiamo crescere anche su questo piano. Se vogliamo avere intensità bisogna essere al top e in questo momento ci manca qualcosa".