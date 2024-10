Condò: "Ho visto uno spirito giusto da parte del Milan, ma avrei messo Leao per la sua velocità.."

Intervenuto così nel post partita di Milan-Udinese, il noto giornalista e opinionista sportivo Paolo Condò ha voluto esprimere la propria idea in merito alle scelte di Fonseca, da alcuni contestate. Le sue considerazioni:

"Fino a quando il Milan era in 11, ho visto una bella squadra e i rossoneri hanno ritrovato il giusto spirito capace di resistere alle difficoltà. Non mi è piacuto però il mancato ingresso di Leao, secondo me avrebbe fatto bene in contropiede, specialmente con una squadra che si voleva sbilanciare come ha fatto l'Udinese".