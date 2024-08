Condò: "Il Milan ha lasciato spazio per i Liberali, i Camarda e i Torriani"

Paolo Condò, nel pre partita di Milan-Torino su Sky Sport, parla della scelta dei rossoneri di puntare fortemente sui ragazzi giovani del Milan Futuro. “Secondo me il Milan, avendo i migliori giovani del campionato italiano, hanno fatto la finale della Youth League l’anno scorso, ha fatto sì che dietro i titolari e le loro riserve ci sia spazio per i Liberali, i Camarda e i Torriani. Per parte dell’estate abbiamo parlato di come si cercasse un sostituto di Sportiello, invece giustamente quell’argomento è stato messo da parte. In attesa di Sportiello ora c’è Torriani”.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp.: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.