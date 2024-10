Condò sul rinvio di Bologna-Milan: "È vero che il Diavolo un piccolo danno ce l'ha..."

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato di Milan e della sfida rinviata contro il Bologna a data da destinarsi, che ha recato un grave danno alla formazione di Fonseca non solo perché dovrà giocare per diversi mesi con un asterico, che pesa, in classifica, ma anche perché la costringerà a fare a meno di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez per la sfida di stasera contro il Napoli:

"Rinvio Bologna-MIlan? È vero che il Milan un piccolo danno ce l'ha. Contrariamente al solito, il Napoli dovrebbe godere di giocare di meno, stavolta succederà il contrario. Però Reijnders e Theo è meglio che manchino contro il Bologna che contro il Napoli...".