Conte: "Ho ricevuto proposte interessanti dall'estero ma ho scelto Napoli per il progetto"

vedi letture

A Napoli oggi è il giorno della presentazione di Antonio Conte. Il nuovo allenatore azzurro è stato presentato in grande stile accanto al presidente del club Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino ha parlato della sua scelta, dei suoi obiettivi e anche di mercato con diversi giocatori del Napoli che non hanno la certezza di rimanere nel club campano anche per la prossima stagione. Alcune sue dichiarazioni.

Perché ha scelto il Napoli? È stata la prima scelta o è stato contattato da altri club? "Ho scelto Napoli per il progetto, questo deve essere chiaro. Ho firmato un contratto di 3 anni, il presidente è stato molto chiaro in quello che potremo fare. Perché si ripercorrerà in base a delle situazioni che sono compatibili con il club. Il progetto di cui abbiamo parlato col presidente è cercare nel breve tempo pissibile il Napoli un'alternativa alle solite note. 14 anni che il Napoli è riuscito a rientrare in Europa, c'è stata una gestione giusta, si è vinto lo scudetto. L'anno scorso non è stata un'annata buona. Ci vorrà un po' di tempo e pazienza, io sono del 'chi ha tempo non aspetti tempo'. Cercheremo in tutti i modi di prenderci questa responsabilità. Questo è il progetto. Mi ha dato grande entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia. Non vedo l'ora di iniziare. Dall'estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma c'era una promessa col presidente che ci saremmo rivisti. A bocce ferme avremmo deciso se decidere di lavorare insieme oo continuare ognuno per la propria squadra. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto, nella voglia, nell'ambizione. Io, il presidente e tutto il club cercheremo di dare fondamenta solide per qualcosa di importante che duri nel tempo".