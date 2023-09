Coppa d'Africa 2024, ecco le fasce per i sorteggi del 12 ottobre: Nigeria e Ghana in seconda

Tra meno di 4 mesi comincerà la Coppa d'Africa 2024. La competizione si svolgerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 e il sorteggio per la fase a gironi sarà effettuato il 12 ottobre ad Abidjan. Da oggi, dopo la pubblicazione dell'ultimo Ranking FIFA, si conoscono anche le quattro fasce in cui sono inserite le 24 squadre partecipanti:

Fascia 1

Costa d'Avorio

Marocco

Senegal

Tunisia

Algeria

Egitto

Fascia 2

Nigeria

Camerun

Mali

Burkina Faso

Ghana

Repubblica Democratica del Congo

Fascia 3

Sudafrica

Capo Verde

Guinea

Zambia

Guinea Equatoriale

Mauritania

Fascia 4

Guinea-Bissau

Mozambico

Namibia

Angola

Gambia

Tanzania