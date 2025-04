Coppa Italia, la Lega Serie A si schiera in favore delle persone scomparse

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle persone scomparse, il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e la Lega Serie A scendono in campo insieme per supportare la campagna “Aiuta chi scompare a ritrovarsi”.

In occasione delle Semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 23 e 24 aprile, allo stadio “G. Meazza” di Milano e al “Renato Dall’Ara” di Bologna sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Aiuta chi scompare a ritrovarsi. La tua collaborazione è preziosa: chiama subito il 112” poco prima del fischio d’inizio di ogni gara.

L’iniziativa è volta a far conoscere il fenomeno e informare il pubblico, affinché acquisti maggiore coscienza di un drammatico problema che coinvolge tantissime famiglie.

Soltanto nel 2024, in Italia sono state effettuate 24.705 denunce di scomparsa e 9.982 sono coloro ancora da ricercare; la maggior parte di loro sono minori.

Denunciare subito una scomparsa è fondamentale per attivare immediatamente il sistema di ricerca e non perdere ore preziose.