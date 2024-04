CorSera - Milan, Pioli ha sbagliato molto in questa stagione. Ma anche i giocatori hanno tradito troppe volte le attese

Il destino di Stefano Pioli è ormai segnato: a fine campionato, la sua strada e quella del Milan si divideranno. Non sono mancate le critiche al tecnico rossonero che ha sbagliato molto in questa stagione, ma, come scrive il Corriere della Sera, anche i suoi giocatori, soprattutto i big, hanno tradito troppe volte le attese. Stasera contro la Juventus avranno un'altra grande occasione per dare un segnale.

Questa la probabile formazione del Milan contro i bianconeri: (4-2-3-1) Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.