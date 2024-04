CorSera - Panchina Milan: il nome di Farioli ha preso quota negli ultimi giorni. Intriga tutti nel club, ma ha esperienza limitata

Con l'addio ormai certo di Stefano Pioli al termine di questa stagione, in casa rossonera sono iniziati i casting per il nuovo allenatore. L’identikit è chiaro: giovane, dal profilo internazionale, con una proposta moderna e che sappia lavorare in team con l’area tecnica. Secondo il Corriere della Sera, il nome di Francesco Farioli, 35enne tecnico del Nizza, ha preso quota negli ultimi giorni.

Considerato da molti un baby prodigio, piace perchè ha idee ed estro e per questo a Casa Milan intriga tutti, il problema è che ha esperienza limitata. Come scrive il CorSera, la sensazione è che sarebbe il profilo ideale se avesse già fatto una tappa intermedia.