Capello: "De Zerbi ora è un po' in difficoltà. Per allenare Milan o Juve c'è bisogno..."

vedi letture

Sia Milan che Juventus si trovano davanti a un bivio al termine di questa stagione che riguarda il futuro della propria panchina. Se per quanto riguarda i rossoneri sembra ormai certo l'addio di Stefano Pioli e la ricerca di una nuova guida tecnica, per i bianconeri ancora non è chiaro se si farà un passo oltre Max Allegri un anno prima rispetto alla fine del suo contratto oppure se si deciderà di cambiare subito. Da questo spunto è partita l'intervista della Gazzetta dello Sport al doppio ex Fabio Capello che ha fornito una sua visione sulla ricerca di un nuovo tecnico in Italia.

Le parole di Capello sui tecnici stranieri o giovani: "Dipende da quello che cerca la società, da che idea ha e da che tipo di calcio vuole vedere in campo. Abbiamo parlato di esperienza ma è anche vero che ci vuole coraggio. Se Berlusconi non lo avesse avuto, non sarebbe esistito il Milan di Sacchi, quello di Capello, dello stesso Ancelotti. Giovani che stanno facendo bene ci sono. De Zerbi? Ha in Guardiola un grande sponsor. Ha fatto bene al Sassuolo, ora è un po' in difficoltà. Ha vinto una Supercoppa in Ucraina, si può dire che sia un italiano con esperienza internazionale. E oggi per allenare Milan o Juve c'è bisogno di conoscere tante cose"