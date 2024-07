CorSport - Primo allenamento senza i gioiellini: Camarda e Zeroli assenti oggi a Milanello. Il motivo

vedi letture

Oggi è il primo giorno di scuola per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, che dopo la presentazione a Casa Milan, prevista per le ore 11, si dirigerà a Milanello per dare ufficialmente il via alla nuova stagione del Diavolo intorno alle ore 17. L'allenatore portoghese lavorerà in questi primi giorni di ritiro con una squadra difatti sperimentale, visto che saranno tanti gli assenti considerati i calciatori impegnati con le loro Nazionali fra Copa América ed Euro2024.

Al fianco di Paulo Fonseca, oltre al suo staff, ci sarà anche Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, che permetterà ad alcuni dei suoi ragazzi di lavorare insieme alla prima squadra per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, dove l'U23 rossonera giocherà in Serie C. Saranno dunque presenti tanti talenti, come ad esempio Alex Jimenez, appena riscattato dal Real Madrid, anche se quelli più attesi saranno invece assenti.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Camarda, Sia, Zeroli e Bartesaghi non ci saranno perché impegnati con l'Italia U19 all'Europeo di categoria.