Costacurta esalta Gabbia: "Sa leggere situazioni che altri non sono in grado di fare"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky, ha parlato di Matteo Gabbia, confermato titolare anche contro il Lecce. L'ex centrale trova le analogie col numero 46 rossonero:

"Siamo nati in provincia di Varese, a pochi km da Milanello. Poi ha un passato nelle giovanili del Milan, il mio stesso ruolo. Lui fece un gol decisivo nel derby, io lo stesso ma ci costò la sconfitta. Mi piace molto come si propone, le letture che aveva in varie situazioni nel derby altri magari più dotati fisicamente e tecnicamente non le avevano. Ho fatto per anni quel ruolo e dico che l'anticipo nel movimento gli altri non ce l'hanno come Gabbia, per questo dev'essere il titolare. Lui è abituato a un calcio come quello nostro e sa leggere meglio certe situazioni, per questo viene scelto".