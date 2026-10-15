Costacurta giudica Bartesaghi: "Mi sembra un ragazzo che ha fiducia nelle sue qualità"

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Alessandro "Billy" Costacurta, nel post partita di Salisburgo-Milan ha parlato così della bella prestazione dei due giovani italiani, Davide Bartesaghi e Alphadjo Cisse. Questo un estratto delle sue parole sulla prestazione del difensore italiano, reduce dalla bella esperienza in Europa League e dall'ottima prestazione in Europa League contro il Salisburgo

COSTACURTA SU BARTESAGHI

"Questo ragazzo (Bartesaghi) credo che abbia tanta fiducia in sè stesso e nelle sue qualità, speriamo di non mettergli troppa pressione, a lui e a Cisse. Credo che i risultati in Nazionale U21 gli abbiano fatto bene, se stanno bene loro si alza l'umore della squadra...".