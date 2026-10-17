Costacurta: "Penso che il cambio di passo ci sarà quando i difensori cominceranno a comportarsi bene con 30-40 metri alle spalle"

Billy Costacurta è rimasto soddisfatto dalla prestazione del Milan, che ha superato agilmente il Salisburgo con un netto 4-0. L'ex difensore, in diretta su Sky Sport, ha poi voluto dire la sua su una situazione specifica che può fare la differenza a lungo andare durante la stagione. Queste le sue considerazioni:

“Questa è una squadra che cercherà di giocare molto alta, di essere aggressiva. Per i difensori avere 30-40 metri alle spalle è molto difficile, ma penso che il cambio di passo ci sarà quando loro cominceranno a comportarsi bene in questa situazione. La squadra comincerà a creare tanto ma passerà molto dai difensori”.

È stata una partita che mette un pochino, in modo positivo, in difficoltà l’allenatore. Ci sono state belle prestazioni. Loftus ha bussato dopo un periodo abbastanza lungo. Hutchinson è stato interessato. Tante belle prestazioni".