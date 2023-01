Crespo: "Per Milan e Inter sarà importante mettere un trofeo in bacheca"

MilanNews.it

Hernan Crespo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport soffermandosi sulla gara di Supercoppa italiana fra Milan e Inter: "Ricordo che ai miei tempi vincere la Supercoppa, soprattutto all’Inter o al Milan, era l’ultimo obiettivo. Però ricordo altrettanto bene l’espressione di Galliani quando il Milan ha vinto nel 2016 in Qatar la sua ultima Supercoppa italiana contro la Juventus. In quel momento storico quel trofeo era molto importante per il Milan e credo che quella di domani a Riyad abbia delle similitudini per entrambe le società. Come a dire: “Intanto mettiamo un trofeo in bacheca, poi si vedrà"