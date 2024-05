MN - Sebe: "Con la Presidenza di Villas-Boas nel Porto, il rinnovo di Conceição può essere annullato"

Avanza la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto visto il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi, che potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. Per saperne di più abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it: questo un estratto delle sue parole:

"L'informazione che circola - e trasmessa dal presidente uscente Pinto da Costa - è che il rinnovo firmato da Sérgio Conceição potrà essere annullato senza alcun costo per il FC Porto e per lo stesso allenatore, ora che André Villas-Boas ha assunto la presidenza del club. Pertanto, se le parti capiscono che è meglio seguire strade diverse non dovrebbero esserci ostacoli".