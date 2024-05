MN - Sebe: "Villas-Boas ha un progetto diverso per il Porto, bisognerà capire se rientra nelle idee di Conceição"

vedi letture

Avanza la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto visto il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi, che potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. Per saperne di più abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it: questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Credi che il ciclo di Conceição al Porto sia finito?

"È difficile rispondere. Solo dopo l'annunciato incontro tra Sérgio Conceição e Villas-Boas si potranno tirare le somme. Il nuovo presidente ha un progetto diverso da quello finora in vigore nel club e bisognerà capire se rientra nelle intenzioni di Conceição".