MN - Inchiesta Milan: Savi sospeso dal ruolo di Financial & Administrative director del club

Inchiesta Milan: Savi sospeso dal ruolo di Financial & Administrative director del club

Aldo Savi, Financial & Administrative direcator del Milan, è diventato un nome conosciuto ai tifosi rossoneri come “la talpa” degli investigatori della Guardia di Finanza in merito all’indagine, ancora in corso, per accertare – secondo la procura di Milano – la reale proprietà del club che è detenuto per il 99,97% da RedBird Capital di Gerry Cardinale.

Nella giornata odierna, su Il Giornale, è apparsa la notizia del suo licenziamento in tronco dalla carica ricoperta, ma in realtà ci sono dei processi burocratici attualmente in corso, che seguono le logiche del diritto del lavoro, che hanno portato Savi a una sospensione dal suo ruolo.

di Pietro Mazzara