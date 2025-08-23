Modric verso l'esordio in Serie A: attualmente è l'unico vincitore del Pallone d'Oro che milita in Italia

Ci siamo, oggi è il giorno dell'esordio del Milan in questo nuovo campionato 2025/2026. Questa sera i ragazzi di mister Massimiliano Allegri affronteranno la neopromossa Cremonese, alle 20.45 in un San Siro nuovamente sold out. Tra le fila del Milan ci sarà il tanto atteso esordio di Luka Modric, mentre la Cremonese schiererà con ogni probabilità gli ex milanisti Bondo e Terracciano.

L'esordio di Modric

Attualmente Luka Modrić è l'unico vincitore del Pallone d'Oro che milita in Serie A. Il campione croato viene da una stagione in cui ha stabilito il suo record di presenze stagionali con il Real Madrid (57) e nel 2024/25 ha preso parte a 13 reti, corrispondenti a 4 gol e 9 assist.

Allegri verso Milan-Cremonese

Iniziamo la stagione, c'è molta curiosità anche da parte mia. I tifosi sono molto importanti e siamo contenti dell'affetto che abbiamo ricevuto contro il Bari", così in conferenza stampa Massimiliano Allegri. "Con la Cremonese avremo altre 75mila persone e inizieremo un percorso che dovrà portarci a marzo nella migliore posizione possibile. L'equilibrio deve regnare qui dentro, l'obiettivo è quello di giocare la Champions l'anno prossimo. Bisogna dimostrare sul campo, con i fatti, di avere qualcosa in più. La squadra ha degli ottimi valori, dei giocatori forti, ma dovremo dimostrarlo nelle partite".