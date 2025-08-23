Genoa-Lecce: Camarda titolare al centro dell'attacco dei salentini

di Lorenzo De Angelis

Con l'addio di Nikola Krstovic Eusebio Di Francesco ha deciso di affidare le redini dell'attacco del Lecce a Francesco Camarda, il giovane attaccante classe 2008 arrivato quest'estate in Salentino in prestito dal Milan. Il fischio d'inizio della sfida di Marassi contro il Genoa di Patrick Vieira è in programma per le 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali delle due formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Camarda, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.