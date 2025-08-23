Bonanni: "Napoli e Inter le favorite per lo Scudetto, Milan un'incognita"

In vista dell'esordio in Serie A del Milan, stasera contro la Cremonese alle 20.45 a San Siro è intervenuto così ai microfoni di TMW RADIO Massimo Bonanni. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla stagione del Milan.

"Credo che il Milan per me sia un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.

Sulla Serie A e lotta scudetto

"Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato".