Allegri sulla panchina del Milan a San Siro, 11 anni dopo. L'ultima volta fu un 3-0

Questa sera contro la Cremonese, Massimiliano Allegri farà ufficialmente il suo ritorno a San Siro e siederà sulla panchina del Milan. Il tecnico livornese, ricordiamo, era squalificato per la sfida di Coppa Italia contro il Bari e si è dovuto limitare a seguire la squadra dalla tribuna.

Sono passati oltre 11 anni dall'ultima volta in cui Allegri guidava il Milan nella Scala del Calcio, per la precisione dal 6 gennaio 2014 con i rossoneri che batterono per 3-0 l'Atalanta grazie a una doppietta di Kakà (che troverà il gol numero 100 col Milan) e un gol di Cristante, il suo primo in Serie A. Sei giorni più tardi, a Reggio Emilia, Allegri troverà il capolinea della sua avventura, nell'incredibile ko per 4-3 contro il Sassuolo, dove 4 reti di Domenico Berardi ribaltarono il doppio vantaggio rossonero con Robinho e Balotelli. A nulla servirà il gol nei minuti finali di Riccardo Montolivo.